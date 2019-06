Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La tarde de este viernes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), otorgó a Alejandro González Iñárritu además de a otras nueve personas de diversas áreas.

Alicia Bárcena Ibarra, Julia Carabias Lillo, Rolando Cordera Campos, José Antonio de la Peña Mena, Donald Bruce Dingwell, Vincenzo Ferrari, Alejandro González Iñárritu, María Elena Medina-Mora Icaza, Roberto Meli Piralla y Sandra Moore Faber fueron las personas reconocidas con este grado.

Making history: The conceptual VR installation “Carne y Arena” receives a special Oscar from our Board of Governors.https://t.co/JQdJglS9dX pic.twitter.com/pd7piL77ij

— The Academy (@TheAcademy) October 27, 2017