Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego que Maluma realizara una publicación donde se ve y escucha cantando junto a Llane, vocalista de piso 21 una canción de Alejandro Sanz, este ha dado respuesta al video.

En el video que Maluma compartieran en las historias de su cuenta de Instagram se ve a Llane interpretando Mi soledad y yo, de Sanz, mientras el intérprete de Cuatro babys ríe.

Dicho video Alejandro Sanz no lo tomó con humor y decidió responder a ambos artistas en su cuenta de Instagram pidiendo respeto.

Mi querido @jbalvin mira lo que me encontré.. jajaja parceee te debo una disculpa.. no me acordaba de mi pasado 😂 y @maluma hermano.. vi tu videito.. jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo” 😂😂😂 el lo intenta pero está un poquito alta de tono para el. Aún así gracias por el homenaje.. me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 ańos.. y ahí está.. increible no? y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 ańos un compańero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compańerismo#música

