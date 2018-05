Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El cantante Aleks Syntek compartió con molestia un video a través de sus redes sociales en donde muestra su enojo por el reguetón.

Mientras se encontraba en el aeropuerto desayunando, el restaurant ambientaba a los comensales con reguetón, cosa que le molestó al intérprete de Sexo, Pudor y Lágrimas.

10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto “Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo ”

Dejen la música para ANTRO pornograficas para los Antros de noche.

No durante el día en lugares públicos.

Mis hijos te lo van a agradecer 🙏🏼, fue el comentario con el que acompañó el video evidencia.

En diversas ocasiones el cantante Aleks Syntek opinó sobre el reguetón diciendo que proviene de los simios y que le molestó que le enviaran un video en donde aparecen adolecentes “perreando” como si fuera una orgia.

CA