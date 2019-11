Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, dijo que no comparte la comparativa de la violencia existente en Michoacán con Afganistán, Iraq o Irán como lo señaló el Departamento de Estado de los Estados Unidos debido a que no hay esos niveles de inseguridad, sin embargo, reconoció que aún hace falta por hacer en dicha materia.

Luego de la información generada por autoridades del vecino país relacionada a la alerta de Semáforo Rojo en la que Michoacán se encuentra entre las entidades de México con mayores riesgos en materia de seguridad, Aureoles Conejo consideró que después de la visita del embajador de los Estados Unidos, Christopher Landau, quedará anulada, porque reconoció que la violencia no corresponde a la realidad de la entidad en general.

En la rueda de prensa que ofrece cada semana, el mandatario estatal recordó que el tema de las alertas se le comunicó al embajador, pero no se abordó de manera más profunda, porque su administración continuará trabajando para disminuir los índices delictivos en algunas zonas de Michoacán.

Sobre el particular, Aureoles Conejo dijo no compartir la información publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al calificarla también como «injusta», pero la respeta, y ante lo cual, dijo, que se trabaja para que en el futuro no se presenten.

«Esa alerta sin duda afecta a Michoacán de manera injusta y más que pedir ayuda al embajador, es mostrar lo que estamos haciendo», añadió.

El mandatario consideró que la problemática de inseguridad se arrastró durante muchos años en otros gobiernos estatales, en los que no se atendió el problema de debilidad institucional en algunos municipios, por tanto, insistió en el fortalecimiento de la capacidad de fuerza policial en las corporaciones a fin de mejorar la inseguridad.

«Pasaron gobiernos y no se cuidó el proceso institucional, y eso es lo que estamos resolviendo para que estas alertas no se emitan para el estado», reiteró.

