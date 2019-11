Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió algunas observaciones para detectar las monedas falsas con mayor facilidad y no ser víctima.

Sin duda, la falsificación de billetes en México era un motivo de alerta en el bolsillo de los mexicanos, pero ahora también las monedas falsas están comenzando a circular en México.

Detectar las monedas falsas podría ser algo realmente sencillo, algunos de los tips emitidos por la Condusef son: notar el peso, diámetro o espesor.

En este sentido, la Condusef detalló que en México las monedas falsas de uno, cinco y 10 pesos suelen no estar ensambladas a la perfección, por lo que, si son auténticas, al tocarlas no se debe percibir ningún borde en la unión de los metales.

Además, explicó que el borde de la moneda en México puede ser liso, con ranuras paralelas, o bien con una combinación de ambas, pero si presenta rebabas u otras irregularidades, se puede tratar de monedas falsas.

Asimismo, agregó que las verdaderas deben ser lisas, su color es único, no cambia durante su periodo de circulación, debido a que sus metales no tienen chapa metálica ni pintura sobrepuesta, por lo que no se decoloran.

¿Te dieron una moneda y dudas de su autenticidad? Aprende a reconocer una moneda verdadera y una falsa con las siguientes recomendaciones. pic.twitter.com/ydP8Jy3OaP — CONDUSEF (@CondusefMX) 17 de noviembre de 2019

Con su uso diario pueden llegar a sufrir un desgaste natural e irregular “disparejo”, pero si su desgaste es homogéneo o con una falsa nitidez general el grabado, con toda seguridad es falsa.

Por: Adoración Araiza/RMR