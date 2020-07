Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaron sobre un «alarmante descenso» en el número de niños que están siendo vacunados en todo el mundo contra otras enfermedades a consecuencia de las interrupciones causadas por la pandemia del Covid-19.

Los datos preliminares apuntan que en 2020 se producirá un marcado descenso en 28 años en la vacunación contra difteria, tétanos y tosferina, que se considera el estándar internacional para medir las tasas de inmunización y que antes de la pandemia estaba en un 85 por ciento.

Ambos organismos enfatizaron que, debido a la pandemia, al menos 30 campañas de vacunación contra el sarampión están en riesgo de ser canceladas, lo que podría provocar nuevos brotes en 2020 y más allá.

Informaron además que la probabilidad de que un niño nacido hoy esté completamente vacunado con todas las vacunas recomendadas a nivel mundial para cuando alcance la edad de cinco años es inferior al 20 por ciento.

Según una nueva encuesta de pulso de UNICEF, OMS y Gavi, realizado en colaboración con los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, el Instituto de Vacunas Sabin y la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, tres cuartos de los 82 países que respondieron informaron interrupciones relacionadas con Covid-19 en sus programas de inmunización a partir de mayo de 2020.

