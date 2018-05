Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Sientes que te derrites al salir a la calle o que en las noches no puedes dormir porque sientes muchísimo calor, pues te explicamos que no estás alucinando y que no sólo te pasa a ti, miles de mexicanos están sufriendo por la ola de calor que afecta en todo el país mexicano.

Las últimas semanas han sido las más calurosas del año. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura en la Ciudad de México ha oscilado entre los 27 y 31 grados centígrados, con índice de rayos ultravioleta superiores a 11, lo cual es ¡extremo!

En la Ciudad de México son un poco más afortunados de no sentir mucho calor, pero en lo que resta de los estados como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca se estiman temperaturas de 45 a 50 grados, mientras en Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Morelos y Veracruz están de 40 a 45 grados.

Por eso, Protección Civil publicó el índice UV y recomendó a la población varios tips por sales de tu hogar.

El Índice de Rayos UV se localiza en 11 pic.twitter.com/alilsQv6WA — ProtecciónCivil CDMX (@SPCCDMX) May 29, 2018

Bebe agua, usa ropa de manga larga, gorra, lentes, bloqueador solar. pic.twitter.com/EahYwcnEXN — ProtecciónCivil CDMX (@SPCCDMX) May 29, 2018

Mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre los golpes de calor y cómo prevenirlos:

Ante un #GolpeDeCalor 🌡️🌡️ es importante actuar de forma adecuada y rápida, por eso es necesario conocer los síntomas que lo identifican.

👉🏻 https://t.co/AgzPJGp13z 👈🏻 pic.twitter.com/t9e1qqlicb — IMSS (@Tu_IMSS) May 29, 2018

☀⚠ Evita exponerte al sol entre las 11 am y 4 pm, viste ropa que te proteja de los rayos UV y utiliza protector solar #TemporadaDeCalor pic.twitter.com/ZaKhrRABOG — IMSS (@Tu_IMSS) May 29, 2018

Las recomendaciones para evitar lesiones:

Evita salir a la calle entre las 11:00 am y 16:00 pm.

Usar ropa ligera

Usar lentes

Usar bloqueador

Síntomas de un golpe de calor:

Fiebre de 40 a 41 grados

Mareo y vómito frecuente

Aceleración del ritmo cardiaco

Dolor de cabeza

Confusión o pérdida del conocimiento

Problemas para respirar

Si presentas estos síntomas, las autoridades recomiendan:

No tomar medicamentos para la fiebre

No suministrar tabletas de sal

Nada de alcohol ni cafeína

No frotes tu piel con alcohol

Para evitar los daños:

No exponerte al sol por mucho tiempo

No esperar a que tengas sed para consumir agua

Usa ropa ligera

Trata de no hacer ejercicio en las horas con más calor

No dejes personas dentro del carro

Si no sigues las recomendaciones de las autoridades, sus consecuencias podrían ser: