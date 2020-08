Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde este domingo y hasta el miércoles el ciclón tropical Genevieve ocasionará lluvias muy fuertes en Michoacán, así como en Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco, Nayarit y Sianloa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó este domingo sobre este fenómeno que provocará de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos fuertes y oleaje elevado a lo largo de estos estados costeros.

Las lluvias mencionadas podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, y hasta posibles granizadas.

Además en el territorio mexicano también se presenta la depresión tropical Doce-E a 485 kilómetros al suroeste de las costas de Oaxaca, mientras que la onda tropical No. 28 se extiende sobre el sureste del país.

Estas complejas condiciones originarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento sobre entidades del oriente, sur y sureste de la República Mexicana, con lluvias puntuales intensas y oleaje elevado en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El SMN prevé que durante la tarde la onda tropical sea absorbida por la circulación del ciclón tropical.

Se reiteran las recomendaciones que las autoridades en materia de protección civil han dispuesto con la finalidad de que promover la cultura de la prevención y el autocuidado:

• Prevenir encharcamientos e inundaciones al no tirar basura.

• Mantener limpia la calle y acera frente a las viviendas.

• Evitar dejar arena, grava o cualquier material de construcción sin resguardo en la calle. Puede ser arrastrada hacia las alcantarillas.

• No intentar cruzar corrientes de agua.

• Extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles. Pueden caer.

• Evitar guarecerse debajo de árboles. Atraen los rayos.

• No manipular artículos de metal durante la tormenta.

• Tener documentos importantes y personales en bolsas plastificadas para evitar su perdida.

• Preparar un botiquín familiar en caso de emergencia.

• Dar mantenimiento constante al sistema de drenaje, coladeras y canaletas para evitar encharcamientos.

• No dejar cables de luz o extensiones en el piso donde pueda entrar en contacto con el agua.

• Durante una fuerte tormenta, evitar salir de casa si no es necesario.

• Desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se intensifica o comienza a aumentar el nivel de agua al interior de la vivienda.

Asimismo, se pide a la población hacer uso responsable del número telefónico de emergencias 911, para reportar cualquier situación de riesgo, desastre o accidente.

