Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales usuarios alertaron por cristalazos y rayones recurrentes a los autos de la gente que se estaciona en una zona especifica del centro de Morelia.

Fue en una publicación de denuncia ciudadana que varios usuarios coincidieron en que hay sujetos que merodean el rumbo o que trabajan como lavacoches y que aprovechan para romper los cristales, robar o rayar los vehículos.

De acuerdo a los comentarios, los daños a los automóviles son más recurrentes en las inmediaciones del jardín Las Rosas, donde son muchos las casos similares.

Una de las víctimas contó que dejó su camioneta estacionada enfrente de referido jardín, los lavacoches se acercaron para brindarle su servicio y «cuidársela», pero al regresar la halló con un rayón en las puertas.

Mientras que otro usuario señaló incluso a la persona que pudo haber cometido este ilícito en más de una ocasión: «Varias veces se ah reportado. Este, anoche de ayer domingo traía una cadena y estaba revisando si las ventanas de vecinos cercanos a la zona mencionada está aban abiertas, a lo cual se hizo el reporte lo agarraron y solo le quitaron la cadena con la que iba golpeando carros, y las puertas de las ventanas en la calle León Guzmán, se capturó a la altura del templo santo niño, pero solo le quitaron la cadena los municipales» (sic).

Asimismo, otro conductor mostró una foto en la que le rompieron el cristal para robarle una cama de masajes.

Al respecto, hubo otros usuarios que manifestaron la inseguridad que se vive en el centro de Morelia: «Yo trabajo en el centro y no hay día que no pase algo y cristalean ya solo por maldosos y las autoridades no hacen nada, y lo peor es que si ven caminando a alguien después de las 11 de la noche las mismas autoridades van y lo quieren asaltar diciendo que es una revisión de rutina», «Sabemos ke ni el centro donde se supone es lugar seguro x tantas cámaras y policia ya esta seguro. Asi ke… Mejor hagan todo lo kevesre a su alcance para ke no sean una estadistica mas.», «Son todos los que lavan carros en las rosas», (sic).

