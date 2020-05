Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Varios usuarios de WhatsApp alertaron través de las redes sociales sobre un mensaje que puede robar los datos de la cuenta de los usuarios.

El fin es conseguir las claves de verificación de los usuarios a través de este “supuesto” inicio de sesión ilegítimo.

El mensaje comienza con un “cordial saludo desde el soporte técnico de WhatsApp” y alerta al usuario que «alguien» se registró en este servicio de mensajería utilizando su número de teléfono. El hecho de que los registros de actividad de los usuarios pueden contener información confidencial y privada, el equipo de soporte de WhatsApp, asegura en el mensaje, «no puede investigar las alertas que se originan por una actividad de inicio de sesión sospechoso».

Posteriormente amenaza con suspender de manera indefinida la cuenta; y sólo se podrá evitar si se siguen una serie de pasos, se enviará por SMS un código que se tiene que introducir cuando se vuelva a iniciar la cuenta.

Lo que están haciendo es intentar iniciar sesión, pero como no lo pueden hacer, piden directamente al usuario la introducción del código y a partir de entonces, ellos tendrán el control sobre la cuenta.

This is #FAKE . WhatsApp doesn’t message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it’s soooo rare), a green verified indicator is visible. WhatsApp never asks your data or verification codes. @WhatsApp should ban this account. 😅 https://t.co/nnOehPL8Ca

This is an example of an official WhatsApp chat.

There is the green check mark and there isn’t a chat bar, so you cannot reply to messages.

Other contacts that claim to be WhatsApp are fake. Be careful! https://t.co/l23M2cMOo9 pic.twitter.com/RsgYAT7dtN

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 27 de mayo de 2020