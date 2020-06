República Democrática del Congo (Rasainforma.com).- Este lunes el ministro de Salud de la República Democrática del Congo (RDC), Eteni Longondo, anunció un nuevo brote de ébola en el noroeste del país, en donde aún no se ha dado por finalizado en el este y que surgió en agosto de 2018.

En rueda de prensa, el funcionario congoleño explicó que se han registrado casos sospechosos en la ciudad de Mbandaka, capital de Ecuador, y las muestras ya han sido enviadas al Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB).

A new #Ebola outbreak has been detected in #DRC, near the city of Mbandaka, Équateur province. Three cases have been confirmed, while three more are probable. @WHO is on the ground supporting the response & work is ongoing to send more teams & supplies. ➡️https://t.co/PyHU83mkkQ pic.twitter.com/hA6Es6tMA6

— WHO African Region (@WHOAFRO) June 1, 2020