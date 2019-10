Alex Kaffie llora y reprocha a Maxine Woodside “la piedra” que le puso para “tropezar”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).– Alex Kaffie lloró al recordar “la piedra” que le puso Maxine Woodside para “tropezar” en su carrera como periodista de espectáculos.

En el programa SNSerio, El Villano de los Espectáculos recordó que la relación laboral con Maxine Woodside terminó cuando a él llegó la oportunidad de estar en Televisa en el programa HOY, cosa que a la conductora de Todo para la Mujer no le pareció.

Aunque dijo que no dejará de estar eternamente agradecida con ella, Kaffie no perdió oportunidad de mandarle un mensaje a la conductora:

“Estoy eternamente agradecido con Maxine, porque todo lo que tengo se lo debo a ella y lo único que le reprocho es que cuando yo partí para trabajar en HOY a ella le causó disgusto, escozor y no me permitió, si hay algo, nada más Maxine, siempre estaré eternamente agradecido contigo Maxine, pero si hay algo que te reprocho es que no me dejó despedir del programa».

Y siguió: «No me lo merecía, siento que todo colaborador merece despedirse del programa, pero siempre estaré agradecido con ella (…) ya no me tomó el teléfono, le marcaba y no me contestó nunca más».

A Alex Kaffie se le quebró la voz y hasta soltó algunas lágrimas. Puedes ver la declaración completa en el siguiente video:

