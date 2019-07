Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este martes la campeona del mundo Alex Morgan festejó doblemente, por un lado la estadounidense se llevó el partido de Estados Unidos contra Inglaterra en semifinales del Mundial Femenil, por otra parte celebró su cumpleaños número 30 en el campo de juego.

Morgan hace historia al anotar el primer gol en un Mundial el día de su cumpleaños, además de que este tanto la posiciona en la primer posición para hacerse de la bota de oro en el torneo.

Previo a que ingresara a las canchas, la futbolista mandó un mensaje en redes sociales que mostraba su entusiasmo por festejar su cumpleaños en la cancha:

Birthdays come every year. World Cup comes every 4 YEARS!! It’s aaaaaaall business today 😎 https://t.co/7IWPtTJtcE

— Alex Morgan (@alexmorgan13) July 2, 2019