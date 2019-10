Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La mexicana Alexa Moreno se ubicó en el sexto puesto en la final de salto de caballo, la cual fue ganada por la multimedallista estadounidense Simone Biles, en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Stuttgart 2019.

Es de señalar que Alexa hizo historia el año pasado tras obtener una medalla mundial en Doha, cerró su participación entre las mejores seis al conseguir una puntuación de 14.633 unidades, obteniendo un lugar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Mientras tanto, Alexa continuará con su plan de entrenamiento y preparación rumbo a Tokio 2020, a celebrarse del 24 de julio al 9 de agosto, evento en el que ya logró la calificación en el All Around.

También el mexicano Daniel Corral logró la clasificación a sus terceros Juegos Olímpicos, tras Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

.@SimoneBiles‘ 🇺🇸 🥇 medal in the women’s Vault final means she now jointly holds the record for the most World Championship medals ever – 23!

🥇 Simone Biles 🇺🇸

🥈 Jade Carey 🇺🇸

🥉 @elliedownie 🇬🇧#Stuttgart2019 pic.twitter.com/SCk1qQi1GU

— FIG (@gymnastics) October 12, 2019