Ciudad de México (Rasainforma.com).- El cineasta mexicano, Alfonso Cuarón apareció en redes sociales, luego que su hija lo invitara a ser parte de su cuenta de TikTok.

La adolescente de 16 años, Tess Bu Cuarón, decidió incluir a su papá en un par de videos para su cuenta de la plataforma.

Directors forced by their children to be on TikTok: a short thread.

Alfonso Cuarón.pic.twitter.com/ryEsuW1cwK

— The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) June 16, 2020