Morelia, Michoacán (Boletín).- “Para multiplicar el trabajo realizado en Morelia, se requiere de alianza con los diputados y por ello es importante que haya representatividad independiente a los partidos”, informó el candidato a presidente municipal Alfonso Martínez en el encuentro realizado este lunes ante los medios de comunicación en las instalaciones de casa de campaña independiente. Sin apoyo hemos logrado más de mil obras, imaginen lo que podemos hacer si contamos con diputados independientes”, subrayó.

El encuentro reunió a los candidatos independientes que buscan diversas posiciones y que han decidido integrar un proyecto fuerte, con alma ciudadana y con el fin de que el futuro del municipio tenga una perspectiva de inclusión para lograr transformaciones en la sustentabilidad ambiental, cultural, económica y social. Durante su participación, Alfonso Martínez Alcázar reiteró: “Los independientes caminamos con una campaña de contacto cercana a los ciudadanos y sin gastar un solo peso de los habitantes”.

Manifestó que busca permanecer al frente de la presidencia, para dar continuidad y estabilidad a las acciones y programas que ya inició y que se realizaron durante estos más de 2 años y medio en el gobierno, destacó que la democracia de los morelianos puede avanzar sin financiamiento público, demostrando con resultados el trabajo de todos: “Los morelianos no tienen por qué seguir manteniendo a una clase política que los ha olvidado como lo hacen por partidos”, mencionó. Por ello el plan de trabajo pretende lograr que Morelia siga creciendo y caminando hacia el éxito y el desarrollo.

Durante dicho evento, el candidato independiente aprovechó para presentar ante los medios de comunicación a cada uno de los candidatos que formarán parte del Proyecto Independiente, a quienes describió como hombres capaces, honestos y con toda la voluntad de seguir trabajando para que Morelia siga caminando.

Los aspirantes independientes al Congreso del Estado son: Yankel Benítez Silva por el distrito 11; Clovis Remusat, distrito 17; Félix Madrigal Pulido, distrito 10; José Luis Gil Vázquez, distrito 16. Además, Alma Bahena Villalobos, como aspirante a síndico; y Eva Luisa Guzmán Cuevas, Susana Melissa Vásquez, Susana Tena Plaza, Alejandro González Martínez, José Manuel Álvarez Lucio, Gaspar Hernández Razo y Carlos Adrián Morales como regidores e integrantes de la planilla independiente.

Luego de realizar la presentación comentó que es bien sabido entre los ciudadanos que con los partidos no se puede contar porque sus diputados solo ven por sus intereses y no por la ciudad; como ejemplo mencionó los proyectos que se diseñaron para mejorar la ciudad y que fueron frenados porque los partidos políticos “no permitieron que los independientes, en menos de dos años, resolvieran problemas que antaño aquejaron a la sociedad y que ellos intentaron convencer a la ciudadanía de que no eran viables”.

En ese sentido, Yankel Benítez dio a conocer una de las propuestas de agenda que buscan impulsar los independientes, respondiendo al interés de los ciudadanos: eliminar la figura de los diputados plurinominales, con una reforma política al sistema.

Añadió que actualmente “los diputados y senadores plurinominales nos cuestan a los mexicanos más de 220 millones de pesos al año” y eliminarnos permitiría ahorrar recursos que pudieran ser destinados a construcción de escuelas u hospitales.

En ese orden de ideas, Félix Madrigal subrayó: “Los diputados plurinominales olvidaron a quienes debían representar y nosotros no tenemos que seguir manteniendo su burocracia”. Es por eso que se comprometió a iniciar la lucha para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos desde el Congreso local.

“Ya está demostrado que los partidos políticos no nos sirven para nada, que sin ellos podemos avanzar; por eso no debemos seguir pagando sus excesos”, puntualizó.

Por su parte, José Luis Gil propuso promover mecanismos para que sean los ciudadanos quienes puedan tomar decisiones en asuntos públicos, “Necesitamos voces en el Congreso, porque los partidos políticos no han entendido que con su forma de actuar pierde la ciudad, porque ya no nos representan”.

De esa forma, quienes serán los diputados independientes van a impulsar que los presupuestos sean participativos, para que los ciudadanos decidan en qué se gastan sus impuestos.

Clovis Remusant resaltó que quiere impulsar un observatorio ciudadano que permitirá vigilar y evaluar el trabajo. “Ya no queremos tratos en lo oscurito de los partidos políticos”.

Los partidos le pusieron una camisa de fuerza a los observatorios ciudadanos y a todos los mecanismos de participación social, según dijo el candidato. “Los diputados independientes se la vamos a quitar”, expresó.

“Por eso necesitamos diputados ajenos a los partidos políticos en el Congreso, para que nos ayuden a que Morelia siga avanzando, a dar la batalla contra los partidos y eliminar sus viejas prácticas” reiteró Martínez Alcázar, quien retomó su discurso para recordar importantes logros que ha tenido en su faceta como alcalde de Morelia:

– La creación de una nueva clínica, la primera construida y operada con recursos municipales y que brinda servicios de gran calidad a muy bajo costo.

– Fortalecimiento de la Policía de Morelia y el aumento de elementos para la vigilancia de la ciudad.

-Transformación de calles para facilitar el tránsito y el respeto hacia los peatones.

-Modificación de sectores y calles de Morelia que tenían más de 30 años sin ser renovadas.

-La instalación de nuevas comisarías que permiten reducir el índice delictivo en la ciudad.

-La atención a sectores de la población que reclamaban atención y oportunidades de trabajo.

-La creación de nuevas calles peatonales en el Centro Histórico, con lo que realza la belleza de la zona y se crean nuevas áreas de convivencia para las familias.

El aspirante a la reelección como alcalde de Morelia, concluyó su participación con un exhorto a la población para que brinde a los candidatos sin partido, la oportunidad de hacer equipo y fortalecer a la ciudad en todos los ámbitos. “Hoy iniciamos una lucha a nivel nacional para quitar el financiamiento a los partidos políticos y con eso podemos avanzar enormemente en tema de salud y educación en el país”.

