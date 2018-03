Alfonso Martínez inaugura Alumbrado Público en Ciudad Jardín

Morelia, Michoacán (Boletín).- En aras de continuar mejorando la infraestructura luminaria de la ciudad, esta tarde mediante un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Morelia y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, inauguró el Alumbrado Público en Ciudad Jardín ante la presencia de colonos y funcionarios municipales.

“Trabajamos en dos vertientes: una el poder llevar servicios a colonias que no las tienen como ésta y la otra renovar los que ya se tenían por su antigüedad. Me da mucho gusto venir a inaugurar esta iluminación y poderles dar ya el servicio que es de primera necesidad y no podía estar fuera de Ciudad Jardín”, expuso el Alcalde Moreliano durante su intervención.

Reiteró su compromiso de seguir trabajando como nunca a favor de los colonos de Ciudad Jardín, ya que no solamente se trabaja en la iluminación sino con redes de drenaje, la electrificación y la pavimentación de la calle principal “porque en Ciudad Jardín hay muchas familias que queremos atender; y queremos trabajar por ustedes para que tengan mejores servicios, mejores oportunidades y que sus hijos puedan llegar sin problemas a sus hogares”, dijo Martínez Alcázar.

Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos, José Luis Gil Vázquez, hizo de conocimiento que la obra se realizó con una inversión de cuatro millones 524 mil 715 pesos, de los cuales un millón 357 mil 414 pesos fueron aportados por la Comisión Federal de Electricidad en tanto que el Ayuntamiento aportó tres millones 167 mil 301 pesos.

Explicó que el alumbrado público en Ciudad Jardín beneficiará de manera directa a tres mil 425 habitantes de 685 viviendas en la zona, las cuales anteriormente carecían del servicio de conexión eléctrica.

“Muchas veces había tomas clandestinas, cortos circuitos, llegó a haber incendios por las mismas razones. Hoy cada una de las viviendas ya tiene su conexión individual lo cual ya permite que ellos tengan el servicio de energía eléctrica de manera segura “, dijo el Secretario.

Entre las características de la obra se encuentra la instalación de 15 transformadores, colocación de 1.1 Kilómetro de línea de media tensión, seis mil 612 metros de red de baja tensión y 134 luminarias tipo ov-15.

Por su parte, los colonos presentes se dijeron agradecidos por este cambio que marca un antes y un después en su día a día. “Por más de 16 años no tuvimos el servicio de alumbrado y estuvimos sin luz en las casas, pero gracias a esta Administración hemos ido avanzando con los servicios” expresó Luz María Cruz, vecina de Ciudad Jardín

De esta manera, el Ayuntamiento de Morelia encabezado por Martínez Alcázar sigue realizando obras como nunca, para llevar los servicios básicos a la población de todo el municipio y elevar su calidad de vida.