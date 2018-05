Morelia, Michoacán (Boletín).- Obras de gran impacto en materia de salud, infraestructura y electrificación han llegado hasta las tenencias durante el Gobierno de Alfonso Martínez y seguirán activas en caso de que logre la reelección.

Para que el desarrollo de las comunidades siga siendo integral, se proyecta la creación de 2 guarderías y becas de transporte para jóvenes estudiantes, esto como parte del primer eje “Morelia Justa” proyectada en el Plan de Gobierno del Candidato Independiente y con lo que las familias de las comunidades tendrán un alto beneficio directo en su economía.

En su visita por las localidades de Chiquimitío, La Presa, El Porvenir, Cotzurio y Asiento de Piedra, Martínez Alcázar se comprometió a dar continuidad a los proyectos que ya han transformado a Morelia y sus comunidades.

Con gran emoción los habitantes recibieron al Independiente, quien en su recorrido saludó gustoso a las mujeres, jóvenes, adultos mayores, niños, estudiantes y trabajadores de la zona, para acercarse con un plan de trabajo incluyente, variado y primordialmente ciudadano.

Con un diálogo abierto y cercano como siempre lo ha caracterizado, el moreliano busca la reelección hacia la Presidencia de la ciudad que lo vio nacer y en la que ha trabajado siempre y la que busca seguir caminando y que Morelia no se detenga.

“No vengo a hablar de lo que no se puede cumplir, me gusta dar resultados y resolver los problemas del municipio”, destacó ante la concurrencia, para después recordar que las obras de su Administración alcanzan todo el municipio y así seguirán para los próximos 3 años al frente del Gobierno, para seguir caminando por Morelia y señalando que las obras y las buenas acciones no se detendrán.

“Caminando unidos tendremos una sociedad en paz” reiteró. Por su parte, el encargado de Tenencia, Miguel Ferrer y Rumaldo Ruiz, encargado del orden en la localidad “La Presa”, se pronunciaron a favor del Proyecto Independiente.

Es de mencionar que durante la actual Administración, Alfonso Martínez como Presidente hizo entrega de más de 2 mil estufas ecológicas, beneficiando a familias de las tenencias de manera directa, por lo que dicho programa seguirá con continuidad como uno de los programas centrales para la próxima administración.

Al continuar la gira por las comunidades, el Candidato Independiente a los partidos políticos, aseguró que dará continuidad de apoyo al campo, porque hombres y mujeres valientes y trabajadores viven de actividades productivas, por lo que habrá apoyo como nunca a la zona rural del municipio.

Al continuar con su recorrido por El Porvenir, Martínez propuso a la comunidad una comunicación efectiva mediante la colocación de una antena de telefonía. En Asiento de Piedra mencionó que a la gente no se le deben condicionar los programas sociales en busca de votos, “Al contrario, la libertad para elegir al candidato de su preferencia es característica de un sistema democrático”, resaltó.

En la localidad Asiento de Piedra, lo recibieron ciudadanos emocionados por la visita y con una gran calidez. El portavoz fue Walterio Martínez Báez, representante de la comunidad, quien señaló que las familias acudieron al acto de encuentro y que lo hicieron por convencimiento. “Nos da mucho gusto que esté con nosotros y nos tome en cuenta, le agradecemos por no olvidarse de nosotros y venir hasta nuestro hogar”, dijo.

Una vez más, el aspirante a la reelección tomó la palabra para dirigirse a los presentes: “Estamos cansados de los partidos políticos porque gobiernan desde un escritorio, nosotros queremos seguir gobernando con los ciudadanos y así ser más certeros, el desarrollo de nuestro municipio ya nadie lo detiene”, subrayó.