Ciudad de M茅xico (MiMorelia.com/Redacci贸n).-聽Alfredo Adame revel贸 que tiene informaci贸n sobre el pasado de聽Carlos Trejo, y asegur贸 que el cazafantasmas es una asesino serial.

En el programa de espect谩culos De Primera Mano, de la televisora Imagen Televisi贸n, el conductor acus贸 a Trejo de ser posiblemente un asesino serial. Esto luego de ser cuestionado por los conductores sobre por qu茅 considera que su rival se relaciona con desapariciones y muertes de manera misteriosa.

Adem谩s, el tambi茅n actor calific贸 al autor de Ca帽itas como «soci贸pata t贸xico, nocivo, da帽ino». Tambi茅n expres贸 su inconformidad de que el cazafantasmas tenga espacios en televisi贸n.

«Una cosa es la bronce que yo tengo con 茅l y que me cae muy mal, y que es un marrano; y otra cosa es que es un soci贸pata, t贸xico, nocivo y da帽ino y no puede andar en la televisi贸n, ni circulando en la sociedad. No puede ser ejemplo para muchos jovencitos», declar贸.