Alianza Alfonso-STASPE un acuerdo de intereses: Marko Cortés

Por: Sayra Casillas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, la adhesión del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) al proyecto del independiente, Alfonso Martínez Alcázar, representa un acuerdo de intereses.

“Habría que preguntar a cambio de qué y eso cuánto nos cuesta de nuestros impuestos”, cuestionó, con la puntualización de que el Frente por Morelia busca una alianza con los ciudadanos que quieren que las cosas cambien en la ciudad no con quienes buscan privilegios.

“Nosotros vamos porque las cosas mejoren, y el dinero no se use precisamente para incrementar la burocracia. Recuérdenlo, Alfonso cuando entró al municipio tenía una nómina, un gasto corriente de aproximadamente, 500 millones de pesos, y la duplicó, ya es de mil millones de pesos, ¿a cambio de qué recibió el apoyo del STASPE?”, insistió, para enseguida sostener que los recursos públicos deben aplicarse para el bienestar común y no de un gremio o sector.

En mensaje difundido ayer, el secretario general del STASPE, Antonio Ferreyra Piñón, pidió a sus agremiados apoyar a Martínez Alcázar, con el señalamiento de que han votado por candidatos de diversos partidos políticos y cuando les piden algo una vez en el poder les dan la espalda.

“Quiero comprometerte Poncho a que la gestión que tengamos que hacer como organización en beneficio de las colonias o de las tenencias donde vivan nuestros compañeros, nos apoyes”, planteó el líder sindical, con el señalamiento de que le harán llegar las solicitudes una vez que se incorpore a la alcaldía.

