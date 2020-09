Vietnam (MiMorelia.com).- Autoridades vietnamitas incautaron cerca de 345 mil condones usados que fueron lavados y estaban listos para ser reempaquetados para venderse de nuevo.

Los hechos ocurrieron en un almacén de la provincia de Binh Duong, en Vietnam, donde la policía realizó el cateo en el que encontró los condones.

Un video, difundido por el medio CBS News, muestra la cantidad de condones que se encontraron en el almacén.

Sin embargo, más allá del operativo y decomiso de los condones, lo preocupante es que las autoridades vietnamitas señalaron que desconocen cuántos profilácticos reusados se vendieron.

More than 300,000 used condoms that had been washed and were about to be sold to the public as «new» were discovered by Vietnamese police during a raid on Tuesday pic.twitter.com/a9Y9BDCAYE

— CBS News (@CBSNews) September 24, 2020