California, Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este domingo, el jugador estrella los Lakers Kobe Bryant murió en un accidente aéreo, según Los Angeles Times.

Le puede interesar: Hija de Kobe Bryant también habría muerto en accidente aéreo



El helicóptero en el que viajaba el basquetbolista de 41 años se desplomó esta mañana poco antes de las 10:00 am en las colinas de Calabasas, California.

Los Angeles Times detalló que otros cuatro pasajeros murieron en el accidente, aunque no se han revelado sus identidades.

La Mamba Negra formó parte del equipo de Los Lakers de 1996 a 2016, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA.

A lo largo de sus 20 temporadas, logró cinco anillos de campeón de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), además de haber sido 18 veces elegido al Juego de las Estrellas.

También fue dos veces máximo anotador de la NBA en el 2006 y 2007, y Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular en 2008.

Actualmente ocupa el cuarto puesto como máximo anotador en la historia de la NBA con 33 mil 643, todos anotados con los Lakers.

Apenas el sábado pasado, fue superado por LeBron James, jugador del mismo equipo, con 33 mil 644 puntos. El último tuit de Bryant es una felicitación a James.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020