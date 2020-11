Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No debemos vernos como género, como hombres y mujeres, porque más que ser hombre o ser mujer, somos una persona; vernos como género nos divide y vernos como personas nos hace iguales”, es el objetivo de la estudiante de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia, Daniela Vieyra Ruiz, por medio de su participación en diversos capítulos estudiantiles en los que busca la participación de la mujer en la ingeniería, las ciencias, la tecnología y las matemáticas.

La estudiante de noveno semestre se ha caracterizado por impulsar la participación de las mujeres en el nivel medio superior y superior en el estudio de la ciencia, la ingeniería, tecnología y las matemáticas, con la presentación de conferencias y actividades dentro del TecNM Campus Morelia como realizar conferencias, charlas y asesorar a estudiantes de diferentes carreras para que participen en diversas actividades escolares.

Vieyra Ruiz recibió Mención Honorífica durante la Entrega del Premio Estatal de la Juventud, al igual que los alumnos del TecNM campus Morelia, Emma Durán Gil y Luis Fernando Sánchez de Ingeniería en Gestión Empresarial y Aurora Durán Gil Ingeniería en Mecatrónica quienes conforman la empresa PH Cosmetique y Javier Alexander Santana Bazán, quien obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2020.

“Mi objetivo y compromiso es demostrar que actualmente ya no existe una brecha de género tan grande como anteriormente sucedía, ahora tenemos más oportunidades y nos podemos desarrollar en todos los ámbitos; pero también debemos comprometernos y ocupar nuestro tiempo libre en aspectos productivos que nos ayuden a superarnos”, precisó.

Desde 2018, Daniela Vieyra es miembro estudiantil del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y del IEEE Women in Engineering (WIE), en ambos casos se unió a la Rama Estudiantil correspondiente en los capítulos del Instituto Tecnológico de Morelia y a través de pláticas, conferencias y actividades extraescolares ha impulsado la participación de la mujer en elaboración de proyectos, prototipos y acciones que no únicamente sean las involucren en actividades administrativas, sino de acciones directivas.

A los pocos meses fue seleccionada como presidente del grupo de afinidad IEEE Women in Engineering-ITMorelia, participó en la plática semestral “Curso de Introducción a Ingeniería Electrónica” organizado por el capítulo estudiantil Electron Devices Society-ITMorelia. Organizó la “3er Rodada ciclista Nocturna: Mujeres en la Ingeniería” de WIEITMorelia. Fue voluntaria en la Reunión Otoñal de Potencia, Energía y Computación 2018 en Ixtapa y ponente con la plática “Women in Engineering y Young Professionals” en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande. También organizó el primer concurso de fotografía y pintura “Mujeres en la Ingeniería” 2018 en Michoacán.

“En 2019 me volví miembro estudiantil de IEEE Robotics and Automation Society y les comenté que mi intención no era realizar actividades administrativas sino desarrollar prototipos y comencé a desarrollar prototipos de robótica para competencias en colaboración con Javier Alexander Santana Bazán que nos ha llevado a adquirir diversos premios, pero sobre todo, me interesa que las estudiantes de generaciones más recientes no se desanimen por estudiar una ingeniería, especialmente luchen y confíen en ellas”.

En noviembre del año pasado, llevó 4 robots de competencia al Robochallenge Romania 12th edition International Phase y logró tercer lugar en “Line Follower Enhanced”; también obtuvo primer lugar “Seguidor de Línea” en el Concurso del 54 aniversario de la Facultad de Ingeniería Mecánica UMSNH; fue voluntaria en la Reunión Otoñal de Potencia, Energía y Computación 2019; organizó el segundo concurso de fotografía “Mujeres en la Ingeniería” 2019 de WIE-ITMorelia.

En diciembre de 2019 obtuvo primer lugar en “Seguidor de Línea” y el segundo lugar en “Carrera de lanchas RC” en el 9º Encuentro Estatal de Robótica y Prototipos de Desarrollo Tecnológico Sede Regional Pátzcuaro; por mencionar algunos de los premios, además presentó ponencias en Guerrero, Oaxaca, en Michoacán, y próximamente presentará en Guatemala; además de ser profesora de Inglés en su Aula Mater.

Finalmente precisó que dentro de los capítulos estudiantiles y próximamente buscará crear un capítulo más en el Tecnológico de Morelia para impulsar proyectos de desarrollo sustentable basados en la Agenda 20-30 de la ONU.

