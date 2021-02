Estados Unidos (MiMorelia.com).- El docente en redacción jurídica David S. Kemp, de la Universidad de California Berkeley fue sorprendido por sus alumnos cuando al iniciar la clase virtual estos aparecieron con el filtro del gatito.

I love my students. This was the start of my 1L Written and Oral Advocacy class this morning. I am not a cat. @BerkeleyLaw #LegalWriting pic.twitter.com/4AIsJZJqqM

