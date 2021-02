Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unos minutos amartizó el robot «Perseverance» en la superficie de marte para recolectar muestras de este planeta para su estudio.

Por medio de la cuenta de Twitter de «Perseverance» se informó que aproximadamente a las 3:00 de la tarde llegó al cráter Jezero, en marte.

Este rover es hasta más sofisticado que la NASA haya enviado al planeta rojo, y su misión es buscar señales de vida.

It’s go time. The team is watching from Mission Control at @NASAJPL. Join LIVE for the final #CountdownToMars. Touchdown in just over 90 mins: https://t.co/4oCQB6bBcz

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021