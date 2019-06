Ciudad de México (Rasacandela.com/Redacción).- El video de Beyoncé en el encuentro entre los Golden State Warriors y los Toronto Raptors en las finales de la NBA se ha vuelto viral debido al discreto empujón con el hombro que la cantante le dio a Nicole Curran, la esposa del propietario de los Warriors, Joe Lacobs, cuando esta última trataba de hablar con su marido Jay-Z.

En el momento del incidente, las cámaras captaron a la perfección cómo el rostro de Beyoncé pasaba de una sonrisa a una expresión mortalmente seria mientras Nicole se inclinaba en su asiento para realizar algún comentario a Jay-Z.

Según la versión oficial, Nicole únicamente estaba tratando de hacerse oír por encima de todo el ruido para ofrecerle una bebida al músico, un vodka, y ella quería saber si él lo prefería con o sin limón.

«Sólo estaba tratando de ser una buena anfitriona. Jamás había experimentado un acoso virtual a esta escala. No puedo creer que nuestros jugadores lidien a menudo con esta misma situación, e incluso niños pequeños», lamentó.

Beyoncé, por el momento, no se ha pronunciado acerca de todo este escándalo, que ya ha dado pie a un sinfín de memes en las redes sociales.

Su publicista, sin embargo, sí ha roto el silencio para pedir a la armada BeyHive -como se denominan los fans de la artista- que cesen la campaña de odio que han orquestado contra Nicole.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn

— ESPN (@espn) June 6, 2019