Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ayuntamiento de Morelia y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), firmaron un convenio de colaboración para poder realizar de manera conjunta diversas obras públicas enfocadas al desarrollo urbano y atender cualquier contingencia que se pueda presentar en la ciudad, al crearse un fondo que se hará con el dos por ciento del recurso que se pague a empresas constructoras locales.

Sergio Valladares Mejía, presidente de la AMIC en Michoacán, reconoció que el actual ayuntamiento ha sido justo en cuestión de considerar a empresas constructoras morelianas dentro de las licitaciones de obras públicas que se han emprendido durante que inició la actual administración.

Por ello, dijo que poder conjuntar esfuerzos para tener un fondo de recursos destinado a cualquier contingencia que pueda ocurrir en la ciudad, ya sea por inundaciones, sismos u otro fenómeno natural que afecte el municipio.

A su vez, Sergio Adem Argueta, secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Morelia, agradeció a la AMIC por generar este fondo para desastres naturales, puesto que el sector constructor ha demostrado estar preocupado por ayudar al municipio como ocurrió durante la pasado contingencia que hubo por las inundaciones del pasado mes de octubre que dejaron afectadas más de 20 colonias.

En si intervención, Raúl Morón Orozco, alcalde de Morelia, resaltó que uno de los principales objetivos que ha tenido su administración es lograr la inclusión de constructoras morelianas en las obras públicas.

Destacó que AMIC y otros organismos empresariales han sido benevolentes al aceptar aportar al Fondo de Contingencias.

«Es totalmente bueno poder contar con un fondo para emergencias, no estábamos preparados, el año pasado tuvimos contingencias en agosto y octubre que fueron difíciles porque no teníamos recursos, ahora eso ya no será así», concluyó.