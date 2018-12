Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, anunció que va por la incorporación de la muerte asistida en el sistema de salud.

“Como el tema de desahuciar cuando se llega a una realidad, triste de que no hay opciones, no hay alternativas, no es decir ‘a ver ya llévense al paciente a su casa’. ¿Por qué no implementamos algo para el bien morir, por qué no la asistencia?

“Todo eso no está considerado en la atención a la salud, entonces son cuestiones muy importantes que tenemos que resolver entre todos”, declaró en la presentación del nuevo modelo federal de salud en Yucatán.