AMLO cierra campaña en Michoacán

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Pese a un retraso de dos horas y a la lluvia que por momentos cedía y luego volvía a caer, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena–PT–PES), Andrés Manuel López Obrador, mostró “músculo” en lo que se considera el último bastión perredista del país.

Con esta visita –la quinta en territorio michoacano–, AMLO dio por clausurada su campaña proselitista en Michoacán, pues en las cuatro anteriores visitó las cabeceras distritales de Zitácuaro, Puruándiro, Zacapu, Jiquilpan, Zamora, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

En Morelia, considerada prometió regresar, pero como presidente electo de México, y apoyar presupuestalmente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), en cuyo exterior hizo previamente una parada simbólica para recibir un pliego petitorio de gremios sindicales.

Previamente a su arribo al templete instalado a un costado de la plaza Melchor Ocampo, la estampa la determinaba el clima; por minutos, todo ese tramo de la antigua Calle Real eran paraguas multicolores con emblemas partidistas y luego, en la carpeta asfáltica, eran personas con banderas rojas, guindas y blancas extendidas de un lado para otro.

Entre el repicar de las campanas de Catedral y voces que al unísono externaban ¡presidente, presidente, presidente!, López Obrador inició su mensaje con una disculpa por la tardanza y, tal como lo hizo a lo largo de su campaña, se comprometió a no traicionar la confianza de “millones de mexicanos” que creen en su proyecto, a representarlos con dignidad y transformar al país de manera pacífica pero profunda y radical.

Refrendó su propuesta de limpiar de corrupción al gobierno “de arriba para abajo, como se barren las escaleras”, y poner por delante la honestidad y la humildad como forma de gobierno, “sin fantocherías ni prepotencia”.

Reiteró que en su administración habría justicia laboral, sin aumento de impuestos, sin deuda pública ni gasolinazos.

“Si bajar el sueldo de los servidores públicos es ser populista, que me apunten en la lista; no me genera problema de conciencia”, dijo.

Tal como ocurrió en visitas previas, el líder nacional de Morena arribó acompañado del fundador de grupos de autodefensa en 2013, José Manuel Mireles Valverde, quien recibió senda ovación de los presentes, sólo que esta vez no fue presentado como candidato, ya que hasta el momento las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacional y estatal tienen sepultadas sus aspiraciones de ocupar una curul en el Congreso michoacano.

Apuntala candidaturas locales

Tal como se preveía, uno de los propósitos de López Obrador fue apuntalar a sus candidatos locales, por ello cerró su intervención con un llamado al voto parejo.

“Apoyen a Raúl Morón, nuestro candidato a presidente municipal por Morelia; a Blanca Piña, candidata a senadora; a Cristóbal Arias, candidato a senador; Ana Lilia Guillén, candidata a diputada federal…”, y así siguió la lista hasta repasar a sus abanderados por cargos locales y federales.