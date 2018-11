Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una serie de avances en la elaboración del presupuesto para el 2019, a un mes de que tome posesión como presidente de México.

Destacó que no se gastará más de lo que se tiene y de los ahorros serán eliminados los actos de corrupción.

“Vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, es decir no vamos a gastar más de lo que ingrese a la Hacienda pública no va a haber déficit. No vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales, no vamos a aumentar impuestos en términos reales, no se van a crear impuestos nuevos. No van a haber gasolinazos. Vamos a mantener los precios de los energéticos. Sólo se va a agregar el componente de inflación, pero no va a aumentar en términos reales precio luz, gas diésel y las gasolinas”, detalló López Obrador.