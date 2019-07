Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Tal y como lo había anticipado, este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante notario publico su compromiso de no reeleción.

Durante la conferencia matutina manifestó que no su propósito no es reelegirse como presidente de México y citó la célebre frase de Francisco I. Madero “Sufragio efectivo, no reelección”, y además añadió “no corrupción”.

En presencia del notario público número 30 de la Ciudad de México, Rafael Arturo Coello Santos, López Obrador plasmó su firma en el libro que lleva la promesa de no reelección.

Indicó que no solo no busca reelegirse sino que propone la revocación de mandato “En el 21 (año 2021) se le pregunte a los mexicanos si quieren que yo continúe en la presidencia o renuncie, eso, si hace falta, también se certifica ante notario público”.

Dijo que envió al poder legislativo la iniciativa de reforma constitucional para la revocación del mandato, y sus opositores no han querido aprobarla.

Finalmente dijo que será presidente “hasta el 24, si el pueblo quiere y me lo permite la ciencia, la naturaleza y el creador”.