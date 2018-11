Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, señaló que su propuesta de construir una refinería en Atasta, Campeche, será sometida a consulta ciudadana.

La noche del pasado viernes, el líder morenista arribó a Campeche y pasará el fin de semana en la entidad, por lo que aseguró que primero se concretará la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco.

En breves declaraciones a los medios, subrayó que se realizará la consulta sobre el proyecto en Atasta, municipio del Carmen.

“Algunos no quieren aceptar la nueva realidad y se oponen a las consultas pero nosotros les vamos a preguntar y si la gente dice que no, entonces no, pero van a decir que sí” aseveró.