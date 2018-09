Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se peleará con el mandatario estadounidense, Donald Trump, por ese tema, aún cuando “lo están cucando”.

“No quiero yo la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, por más que me estén cucando, no voy a caer en ninguna provocación. Hay muchos que quisieran que nos peleáramos con todos, no nos vamos a pelar con el presidente Donald Trump, amor y paz”, declaró.

Después de un mitin en Guaymas, Sonora, el presidente electo fue cuestionado sobre la construcción del muro que comenzó ahora en un tramo fronterizo con El Paso, Texas, a lo cual respondió que buscará que se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

Añadió que los convencerá de que el problema migratorio no se resuelve con un muro o con el uso de la fuerza.

“Es que no quiero tratar el tema, no lo quiero tratar porque ya deben ustedes imaginar cuál es mi postura, yo estoy buscando un buen entendimiento, quiero convencer, quien explicar cuál es nuestro plan para atemperar el fenómeno migratorio, quiero ponerlo en práctica en nuestro país”, declaró.

Mencionó que se trata de una labor diplomática y reiteró que no peleará con el gobierno de Estados Unidos, ni su homónimo de Estados Unidos.

“Debo llegar a la presidencia el día primero de diciembre para empezar a trabajar estos asuntos. Se está buscando que haya un acuerdo, buscando que haya un entendimiento, que haya una relación de amistad con el gobierno de EU”, detalló.

Con información de El Universal

ZM