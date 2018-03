Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fundador del movimiento de Autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, afirmó que sigue sin definir si irá o no con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en una candidatura hacía algún puesto político, debido a que sigue a la espera de tener un encuentro con Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado al término la ceremonia conmemorativa al CCXII aniversario del Natalicio de Benito Juárez, el activista compartió que ha estado en reuniones con la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien le ha propuesto unirse al partido para participar en las próximas elecciones, pero por parte de Andrés Manuel López Obrador no ha tenido respuesta para un posible encuentro personal para dialogar sobre este y otros temas

“He tenido cuatro reuniones con cuatro grupo de trabajo de Andrés Manuel y con Yeidckol que me invitan a unirme al partido, pero yo sigo en la misma postura, si él no me busca yo no voy a participar en nada”.

Agregó que si intención por reunirse con el fundador de Morena es poder establecer un dialogo para una posible agenda de trabajo y agradecer algunas acciones que realizó a su favor mientras se encontraba preso.

En caso de no haber una reunión, Mireles Valverde descartó unirse a otro partido político, ya que su intención nunca ha sido participar de lleno en este ámbito.

“Yo me considero una persona muy liberar y un ciudadano como cualquier otro, yo no pertenezco a ningún partido y si está una invitación como esta de participar con ellos me llama la atención, pero repito yo no voy a participar si no hay una reunión con Andrés Manuel López obrador”, concluyó.

CA