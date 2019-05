Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- “Los lujos, dispendios y opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin”.

Ésta, junto con el ítem correspondiente a la recuperación económica, es una de las más destacadas sentencias del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, el documento de 64 páginas con el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende racionalizar el gasto en las distintas dependencias federales.

El texto que fija los ejes de la gestión de la actual administración indica que “el gobierno actual está decidido a eliminar los privilegios y prebendas de que han disfrutado los funcionarios de nivel alto y medio y pondrá fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; al pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos; a los presupuestos para fiestas y banquetes y a los viajes sin sentido”.

Además, agrega que “únicamente los titulares de las secretarías de estado podrán disponer de vehículo y chofer, y sólo se asignarán escoltas a aquellos funcionarios que, por la naturaleza de su trabajo, requieran de medidas de seguridad”.

Crecimiento acelerado

“El fortalecimiento de los principios éticos irá acompañado de un desarrollo económico que habrá alcanzado para 2014 una tasa de crecimiento de 6 por ciento”, indica también el documento.

La cifra eventualmente situaría a México como una de las economías más prósperas del mundo. Para lograrlo, agrega el presidente, durante los próximos seis años “la Presidencia de la República y el gobierno federal trabajarán sin descanso para articular los esfuerzos sociales para lograr ese objetivo”.

En cuanto a los salarios, “después de un período de 36 años de deterioro sostenido los salarios habrán logrado en un sexenio una recuperación de cuando menos el 20 por ciento de su poder adquisitivo”, señala el presidente. “Nadie padecerá hambre, la pobreza extrema habrá sido erradicada, no habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas y los adultos mayores recibirán pensiones justas y podrán vivir sin estrecheces materiales”.

Principios fundacionales

En un mensaje abierto, el presidente aseguro que “por primera vez en muchos años se presenta un plan de desarrollo que no se ajusta a los dictados de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos extranjeros”.

“Los antecedentes de este PND se inspiran en el plan del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón que se publicó por primera vez en 1906, y en el plan sexenal que se dio a conocer durante la campaña del presidente Lázaro Cárdenas del Río”, agregó.

Otros ejes transversales del documento son Honradez y honestidad; No al gobierno rico con pueblo pobre; Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; Economía para el bienestar; El mercado no sustituye al Estado; Por el bien de todos, primero los pobres; No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin justicia; El respeto al derecho ajeno es la paz; No más migración por hambre o por violencia; Democracia significa el poder del pueblo; y Ética, libertad, confianza.

