Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó de manera categórica la idea de aumentar la edad para el retiro, como lo habría sugerido el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional dijo no estar de acuerdo con dicha propuesta y afirmó “mientras sea presidente, no va a modificarse la edad, en lo que a nosotros corresponde no habrá ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro”

Cabe recordar que Arturo Herrera, encargado de la Hacienda pública, no descartó aumentar la edad para el retiro, esto el pasado miércoles durante la Convención Nacional de Afores.

Ahí señaló que la decisión de incrementar la edad de retiro debe darse entre el gobierno, las empresas y los trabajadores.

Herrera también manifestó que hay algunas soluciones para el problema de las pensiones de los trabajadores, como que se ahorre más, mayor ahorro voluntario y que haya aumento de la edad de retiro.

Actualmente la edad para pensionarse es a los 65 años, la propuesta de aumento sería a los 68 años.

CA