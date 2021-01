Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que podría aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en la conferencia matutina.

En la conferencia de prensa de este día, el mandatario nacional señaló que él esperará hasta que le toque la aplicación, que de acuerdo al calendario le tocaría después de los médicos, por pertenecer al grupo de la tercera edad.

El presidente prevé que se le aplique la dosis a él y los de su generación a principios o mediados de marzo, pero estima estar inmunizado antes del 1 de mayo.

El jefe del Ejecutivo fue cuestionado si se vacunará en ‘la mañanera’ a lo que él respondió «Si, para dar confianza cuando me corresponda y cuando tengamos la vacuna».

Aunque luego de señalar que puede haber imprevistos en la distribución de vacunas, López Obrador rectificó su respuesta y señaló que lo informaría.

«Sino lo hago público o no hay una imagen donde yo me estoy vacunando pues lo informo ‘ya me vacuné ayer’, se los digo, para que mis adversarios no vean la cara que voy a poner por el pinchazo», bromeó.

Añadió que se cuidará los siguientes dos meses antes de su vacunación y manifestó que tiene confianza en la vacuna «porque yo sí creo que la vacuna protege y también se ha dicho que no sirve y que tiene otros propósitos como generar reacciones que dañan, eso no».

Por: Ariana Castellanos/rmr