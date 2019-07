Por Alejandra Villa

Ciudad de México (Rasainforma.com).- En San Luís Potosí, manifestantes irrumpieron en el hotel donde descansaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó una fuerte molestia de AMLO este hecho se registró la noche del viernes.

En un video difundido por medios nacionales, se observa al presidente en descontento porque un grupo de personas le mostró inconformidad al mandatario, por un tema ajeno a él.

“No merezco esto que me están haciendo”, les dijo AMLO, que consideró que se trató de un acto de provocación.

López Obrador reiteró que se trató de una “provocación” el incidente que se produjo el viernes por la noche en Ciudad Valles, pero reiteró que no por ello tendrá guardaespaldas.

“Ayer que llegué a dormir a Valles, me mandaron un grupo para provocar, que se meten al hotel y querían hasta meterse en la habitación, provocando. Les dije: aquí estoy. Me bajé, no traigo guardaespaldas. No tengo yo por qué protegerme con nadie”, relató durante su diálogo con la comunidad.

“Ustedes son unos provocadores, no respetan. Ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad. Yo no voy a meterme a la casa de ustedes”, recalcó el mandatario en el hospital rural Axtla, para recalcar: “alguien montó esta provocación, pero no por eso voy a andar rodeado de guardaespaldas”.

Información de Nación321