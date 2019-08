Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las empresas de gasoductos, con las que se mantenía una negociación, llegaron a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto permitirá un ahorro al gobierno federal de cuatro mil 500 millones de dólares.

El director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, señaló en conferencia de prensa matutina que se llegó a un acuerdo en las condiciones contractuales con las compañías transportistas de gas.

Señaló que “el acuerdo se realizó en beneficio de todos, de manera razonable y equitativa, con tarifas de servicio de transporte de gas natural transparentes que reflejan costos reales, tarifas fijas y veladas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y fuerza mayor y desistimiento de las partes de cualquier acción legal”.

Una de esas empresas, Carso Energy, es del empresario Carlos Slim Helú, quien celebró el acuerdo e indicó que ello permitirá un acceso al mercado de gas más barato del mundo lo que a su vez impulsará el desarrollo del sureste de México.

También Slim Helú mostró su respaldo a los proyectos del gobierno federal como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. En su intervención señaló que hay confianza e interés del sector privado para invertir en México, sin embargo ha fallado la inversión masiva.

“EN EL MOMENTO EN EL QUE SE ECHE A ANDAR ESE PROGRAMA DE INVERSIÓN MUY IMPORTANTE, LAS COSAS SERÁN MUY DIFERENTES”, DIJO SLIM.

El ingeniero Slim señaló que la economía va a crecer pero el cuándo es “intrascendente”, dijo. “Estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año no se si crezcamos o no, creo que es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento como se ha planteado a través de estas grandes inversiones y que los recursos y proyectos ahí están”.

