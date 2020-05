Canadá (Rasainforma.com).- La restricción fronteriza entre Canadá y Estados Unidos se extendió hasta el próximo 21 de junio para viajes no esenciales, así lo acordaron los gobiernos de ambos países.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó dicha decisión en una conferencia de prensa este martes, ante la pandemia actual de Covid-19.

“Esto mantendrá a las personas en nuestros dos países a salvo, señaló Trudeau y añadió que los estadounidenses estaban “completamente abiertos” a extender el cierre para el tráfico no esencial.

El pasado 18 de marzo se cerró la frontera en esos países para viajes no esenciales, como turismo, esto para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

#BREAKING: PM Justin Trudeau says Canada and the US have agreed to extend border closure measures for another 30 days. #covid19canada pic.twitter.com/JW6dAPXuts

— Kamil Karamali (@KamilKaramali) 19 de mayo de 2020