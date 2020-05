View this post on Instagram

Agradezco nuevamente el homenaje a Oyuki y les comparto unas fotografías que nunca se publicaron. Un desnudo muy cuidado y artístico. #ElPecadoDeOyuki fue una telenovela que fue un gran reto para mí. Muchísimas gracias a todo el público hermoso por todo el cariño y apoyo. 😘😘 Los quiero! 💋