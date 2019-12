Está por empezar la etapa intermedia del proceso de renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, y pareciera que los poderes e intereses políticos están ya haciendo acto de presencia para apadrinar y cobijar bajo el manto de algún color político al nuevo ombudsman del estado. Tal parece que volverá a repetirse la historia y, por consecuencia, seguiremos sumergidos en una crisis en materia de derechos humanos.

Los tiempos están encima para elegir al nuevo ombudsman, y todo indica que los legisladores no encuentran la fórmula para darle celeridad a las turbulencias y obstaculizaciones que se están presentando dentro del proceso, pero no por ello debe dejarse de lado el señalamiento de que está por empezar la etapa de las comparecencias, que es una de las partes torales para que las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia conozcan los perfiles de los aspirantes, los conocimientos y planes de trabajo que éstos presentaron al momento de su registro y que, en caso de ser electos, pondrán en marcha en el estado para promover y proteger los derechos humanos de los michoacanos.

Algo que llama mucho la atención es que, de los 27 aspirantes, se rumora que ahora solo podrán comparecer 17, porque los otros no cumplieron con alguno de los requisitos (documentos) que establece la convocatoria. Hay documentos que no trascienden directamente con el proceso de elección para la renovación de la presidencia de la CEDH o que no eran los idóneos para aprobar el requisito cuyo cumplimiento pretenden garantizar, puesto que entre estos aspirantes que serán excluidos del proceso en cuestión podemos encontrar a quienes sí han cumplido con documentos que amparan la idoneidad del candidato para el cargo, así como los de gran importancia y relevancia, tales como la carta de antecedentes no penales, para demostrar que nunca han violado la ley, característica esencial en un ombudsman, y que injustamente y de manera discriminatoria y violatoria de derechos humanos serán privados de su derecho a participar en este proceso.

En contraposición están los que no han cumplido con los requisitos clave, como el de no tener antecedentes penales o recomendaciones de la CEDH, para ocupar el cargo y que no cuentan con la experiencia requerida en materia de derechos humanos, por lo que el cese de su candidatura está justificado.

Lo que no se justifica es que entre los aspirantes que se dice comparecerán, hay quienes han atentado contra los intereses del Estado y, principalmente, contra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pareciera que a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Congreso del Estado le preocupan elementos que no son de gran trascendencia, como la fecha en que se expidió una cédula profesional, y que parece no ver factores de gran interés sobre los daños que han cometido algunos de los aspirantes hacia el tejido social e institucional; así como también está ignorando que existen candidatos que aspiran a ser el ombudsman por estar bajo el manto de algún partido político.

Ahora bien, el proceso de comparecencia está por empezar, por ello hay que estar atentos a lo que realice el Congreso del Estado y como sociedad no permitir que se cometan actos de discriminación y violación a derechos humanos dentro del proceso de elección del nuevo ombudsman.

Los legisladores establecen las reglas del juego, que deberían seguirse para el proceso de renovación del ombudsman, pero ante los impedimentos que puedan existir o surgir, la sociedad podrá hacer frente para trazar una nueva ruta en pro de los derechos humanos de los michoacanos, pues los derechos humanos no se negocian ni politizan, se respetan.

En este orden de ideas es importante conocer el proceso para la elección del ombudsman michoacano, que a continuación se detalla.

¿Qué es una comparecencia dentro del proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos?

Desde el marco constitucional, la comparecencia es hacer el acto de presencia de los funcionarios públicos frente al Congreso de la Unión, Cámara o alguna de las comisiones, con el fin de informar sobre la situación actual de la institución que se encuentra a su cargo. Derivado de esta analogía, la comparecencia a la que deben sujetarse los aspirantes a ser el ombudsman tiene como fin: “Exponer su proyecto de trabajo, conocimientos y experiencia en la materia”.

A la comparecencia deberá dársele el mayor grado de publicidad posible, para que la sociedad conozca los proyectos que tiene cada uno de los aspirantes, así como también para que la misma sociedad conozca quiénes son los aspirantes, sus conocimientos y experiencia en el campo de los derechos humanos. Eso es algo que deberán tomar en cuenta los legisladores, ya que su trabajo es ver por el bienestar de la sociedad y no velar por sus intereses propios.

¿Cuál es la agenda pendiente hasta la designación del nuevo ombudsman?

La etapa de la comparecencia sirve como filtro para que las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Congreso puedan elegir una terna que será presentada ante el Pleno. Y es ahí donde se escogerá al nuevo defensor de los derechos humanos del estado de Michoacán.

Por ello, la agenda pendiente recae especialmente en el Congreso, que, una vez que se haya concluido con la etapa de las comparecencias, deberá analizar de los tres aspirantes cuál es el mejor perfil, altamente capacitado, para presidir la CEDH por los cuatro años siguientes.

El objetivo fundamental en la agenda pendiente para la designación del ombudsman es que no haya injerencia de algún color o fuerza política, para que no exista un apadrinamiento para algún candidato y que este después omita realizar su trabajo por deberle favores a algún partido político. Se hace alusión a este objetivo porque la LXXIV Legislatura se ha visto señalada y cuestionada sobre la elección de algunos funcionarios en determinadas instituciones, la más cuestionada en febrero de este año. Por ello, esta Legislatura tiene en sus manos redirigir al Estado, eligiendo a un ombudsman que tenga las capacidades, conocimientos, aptitudes, capacidades y la experiencia suficiente para trazar un nuevo paradigma benéfico de los derechos humanos en Michoacán.

¿Cuáles son las expectativas de la sociedad en este proceso de renovación en la CEDH?

Primero: Lo que los michoacanos esperamos es que los legisladores escojan a un ombudsman que, en palabras llanas, se ponga a chambear de verdad. Que en realidad quiera cambiar las cosas en la Comisión de los Derechos Humanos, para que se salga así de la crisis en la que actualmente nos encontramos en materia de protección de los derechos humanos de todas y todos los michoacanos.

Segundo: Que el proceso de elección del ombudsman sea limpio, claro, público, transparente y libre de violaciones a derechos humanos. Cabe mencionar que el momento de la votación es privado y, por consiguiente, no sabremos si en realidad los legisladores eligieron el mejor perfil o alguna fuerza o interés político los hizo declinar. Por ello, una expectativa o propuesta que se hace al LXXIV Legislatura es que expongan quién fue el aspirante por el que votaron. Esto servirá para ver si en realidad luchan por el bien de los michoacanos o por sus propios intereses. Esto servirá de referencia para el gobernado en las próximas elecciones.

Es así que el tiempo para elegir al nuevo ombudsman está por vencer y actualmente existen inconvenientes que podrían violar los principios de igualdad y no discriminación, lo que impediría y obstaculizaría el proceso de la renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por ello hay que estar atentos a estos impedimentos y sumarse a la lucha para que podamos hacer un verdadero cambio en Michoacán. Este cambio depende de todos nosotros.