Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, anticipó que analizan la posibilidad de que el Centro Histórico de la ciudad reabra el tránsito vehicular en próximos días.

En entrevista, el funcionario municipal indicó que el análisis partirá de los resultados que se obtuvieron con la medida, ya que existen sectores que señalan que no tuvo impacto en la movilidad de la población, pero en contraste el cierre de negocios a las 19:00 horas arrojó un mayor resultado.

“Vamos a valorar si mantener cerrado el centro ayuda o no ayuda, hay quienes dicen que no ayuda, no solo los comerciantes, así también lo consideran organizaciones ciudadanas, que no se modifica el tránsito en el centro por el cierre al tráfico, pero si el cierre de los negocios a las siete”, mencionó.