Andrea García, sin miedo a lo extremo

Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMoreia.com/Redacción).- La edad no es impedimento para competir, tal es el caso de Andrea Ivonne García Casillas, quien a sus 12 años, corre en el Campeonato Nacional de Motocross MX y la convierte en una de las pilotos más chicas de edad de la categoría femenil.

Durante la quinta fecha del Campeonato Nacional de Motocross que se realizó en Morelia, el 21 y 22 de abril la joven deportista, originaria de la capital de Michoacán, platicó con MiMorelia.com sobre su primera experiencia en un evento de este tipo, cómo fue que inició en el Motocross y el cómo sobrelleva una caída dentro de la pista.

-Andrea, ¿a qué edad comenzaste en el motocross?, ¿por qué te llamó la atención este deporte?

Inicie desde los cuatro años, pare un rato y después lo retomé a la edad de diez años.

Mi hermano fue quien me motivó a practicar motocross, porque siempre lo veía entrenar y correr, fue por lo que empecé.

-¿Qué sientes al momento de subirte a una moto?

Se siente muy padre, es un deporte muy familiar; aparte en la arrancada se sienten muchos nervios, pero ya cuando vas en la pista se siente mucha adrenalina y es muy divertido.

-¿Por qué elegiste el motocross sobre otro deporte?

Porque es más extremo y divertido, además de que se necesita mucha condición física y es un deporte profesional.

-¿Qué tanto pesa la moto que tú corres y qué tan complicado es manejarla?

Pesa más o menos como 80 kilos, posiblemente o tal vez más (risas); pero no es tan complicado controlarla, se necesita mucha coordinación, porque tienes que ir con el clutch y las velocidades, siempre viendo hacia el frente para ver si alguien se cayó y evitarlo.

-¿Cuántos días y horas le dedicas a entrenar?

Me preparo tres días a la semana o dos, dependiendo, por lo que le dedico desde tres hasta cuatro horas, en la pista de Tres Marías, de aquí de Morelia.

-Nos comentaron que eres la piloto más pequeña de la categoría femenil, ¿Qué significa para ti competir con pilotos más grandes?

La verdad, me da un poco de nervios, pero es divertido correr con más grandes, porque así siento que me voy “jalando” más y voy más rápido.

¿Qué te dicen tus compañeras de la escuela cuando saben que corres en un campeonato de motocross?

Me comentan que es un deporte muy extremo, que muchas felicidades, porque corro bien.

-¿Cuántos años tienes corriendo en el Campeonato Nacional de Motocross MX?

Es mi primer año, pero voy como en el séptimo lugar en la calificación general.

-En esta quinta fecha realizada en Morelia, ¿cómo te fue?

No tan bien (ocupó la novena posición), porque me caí, me atoré con varias rivales y no alcance a remontar.

-¿Cómo sobrellevas esas caídas en una carrera?

Cuando me caigo, pienso que tengo que ganar, por lo que me paro y me motivó más para alcanzar estar en los primeros cinco lugares.

-¿Estudias actualmente?, ¿Cómo combinar estudios y motocross?

Unos días falto a la escuela para irme a las carreras, pero intento echarle ganas a la escuela para ir al corriente.

-¿Y vas bien en la escuela?

-Sí, voy bien (risas).

-¿Cómo te ves en el motocross en un futuro?, ¿Hasta qué edad crees dejar de correr?

Yo creo que cuando tenga 90 o 60 años, ya más vieja (risas), yo quiero seguir corriendo.

R