Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La conductora de Televisa, Andrea Legarreta, habló por primera vez sobre aquella opinión que causó polémica en el 2016 mientras conducía con Raúl Araiza y abordaron el tema del aumento del dólar.

“No porque suba el dólar sube el precio de todo lo que las familias consumimos” “Lo que pasa con el dólar no tendrá impacto negativo en su economía” “El aumento del dólar no afecta negativamente nuestra economía familiar” fue lo que los conductores dijeron aquel día en el programa Hoy.

Sin embargo, Adela Micha invitó a Legarreta a platicar abiertamente sin censura sobre lo que ocurrió ese día:

“Hay quienes lo llevaron a un lugar que no correspondía, yo nunca dije que no afectaba a la economía de los mexicanos, pero si sí lo hubiera dicho ¿eso amerita que me amenazaran diciéndome: voy a matarte a ti y a tus hijas y las voy a violar?”

“Yo lloré casi un mes en las noches porque tenía que aparentar frente a mis hijas que todo estaba bien”, fueron algunas de las declaraciones que la conductora dijo con la periodista.

A pesar del video, los comentarios aún siguen siendo negativos en las redes sociales hacia Andrea Legarreta.

APMA