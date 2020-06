Ciudad de México (MiMorelia.com).- Miles de personas, mujer y hombres, salieron a protestar en días anteriores en la CDMX, sin embargo en redes sociales la noche del pasado martes se hizo viral una joven de nombre Elizabeth Legarreta, a quien señalaban como prima de Andrea Legarreta, sin embargo la conductora ya respondió.

Bajo el #DestruyoComoLegarreta, usuarios denunciaron a una joven que participó en las manifestaciones de la CDMX y que supuestamente era prima de la presentadora del matutino Hoy.

Miles de tuits se escribieron bajo esta leyenda, sin embargo esa misma noche Legarreta publicó un video en su cuenta de Instagram en el que negó siquiera conocer a la joven.

Con el video fue acompañado el texto: Otra vez queriendo mancharme de alguna manera… No me relacionen con esa mujer que cometió actos de vandalismo!! Porque NO ES FAMILIAR MÍO!! Llevar el mismo apellido ( si es que lo lleva) NO nos hace familia. NO APOYO LA VIOLENCIA DE NINGÚN TIPO!! Yo NO DESTRUYO, trato de CONSTRUIR! Trato de apoyar a quienes puedo y ser un buen ejemplo para mis niñas… Y CLARO QUE ME EQUIVOCO y cometo errores, pero JAMÁS apoyaría algo así!! Y así fuera mi hermana, sería en todo caso una decisión de ELLA! Pero mi familia lo que me ha enseñado es a RESPETAR y a pesar de la maldad de otros NUNCA dejar de ser una buena persona…(sic)».

Redacción/rmr