Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Andrés García reveló que decidió dejar fuera de su testamento a su hija la también actriz Andrea García, esto debido a que tiene más de diez años sin verla.

“No le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía que es mi hermana, tampoco a su hermano Leonardo, no le habla a nadie”, dijo el actor en una entrevista para un medio de espectáculos.

El actor de 79 años de edad, dijo que supuestamente su hija practica la brujería, y se ha relacionado con personas “extrañas” y con “costumbres y religiones raras”.

“Ella agarró una familia de gente muy extraña que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras”, comentó Andrés García.

Además, refirió que el hogar de Andrea está lleno de velas y altares: “una cantidad de altares, velas y figuras de la muerte”, por ello, al no haber un alejamiento de su hija de la religión que profesa, Andrés García la dejó en paz, por lo que han pasado más de 10 años que no se ven.

Cabe recordar que hace unos días el actor dijo que le dejó casi toda su herencia a Roberto Palazuelos, quien es una persona importante.

