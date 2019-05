View this post on Instagram

Me acuerdo cuando le tomé esta foto a mi mamá, por estar jugando logre tomar un bonito momento de ella… ella así como la ves con esa sonrisa, es la mujer más fuerte y hermosa que conozco… no se deja vencer por nada y yo le agradezco a la vida por ELLA… por qué sin ELLA… muchas personas incluyéndome no seríamos nada❤️