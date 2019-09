Angélica Rivera reaparece y con look casi igual al de Tania Ruiz

View this post on Instagram

Dentro de ti está Dios ♥️♥️♥️. Nadie te puede hacer daño si tú no les das permiso. Lo importante es hacer el bien sin importar si los demás están o no acuerdo 🤷‍♀️.En esta vida nunca va a importar quien gano más o quién tiene mas, sino quien disfruto mas💃🏼. Porque sufrir es una decisión y ser feliz también💪😬. Siempre hay motivos para dar Gracias 🙌🏻. Hoy respiras, estás vivo y mientras estés vivo siempre hay una opción🙏🏻.