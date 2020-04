Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la contingencia por coronavirus y la falta de actividad humana, animales de distintos lugares del mundo reclaman su hábitat natural, se les ha visto pasear en lugares poco comunes que hasta antes del distanciamiento social que se vive mundialmente, no eran recurridos por las diferentes especies de animales.

Así sucedió en Argentina donde lobos marinos se han desplazado por las calles, estacionamientos y en el puerto del Mar del Plata, se pueden ver decenas de lobos marinos retozando en el concreto.

Asimismo, en Puerto Pirámides se vio a un par de guanacos en la playa, es raro verlos merodear ya que son animales muy tímidos.

En Santiago de Chile, un puma fue fotografiado mientras caminaba por la comuna de Providencia y Ñuñoa, más tarde el animal fue capturado y enviado a una reserva, días después una hembra también fue vista deambulando en las calles con algunas heridas, sin embargo, el avistamiento causó alerta entre los vecinos de la zona y fue capturada y traslada al hospital veterinario del zoológico local.

Un ejemplo en nuestro país en las playas de Ventanillas, Oaxaca, fueron vistos algunos cocodrilos en el mar y otros descansando en la arena, los reptiles fueron capturados y trasladados a la barra de Colotepec.

La poca afluencia de gente en lugares turísticos ha servido para que animales salvajes reclamen su hábitat natural, tal es el caso de un jaguar que caminaba por los jardines del hotel Sirenis de Tulum, Quintana Roo, así como hocofaisanes, cocodrilos y una tortuga laúd.

Hace unos días vecinos de la colonia Cumbres en Monterrey, Nuevo León, grabaron desde sus casas a un oso negro recorriendo las calles.

En el parque Nacional Kruger de Sudáfrica, se ven leones echados en la carretera, estos felinos no suelen ser vistos por turistas ya que permanecer en el Kempiana Contractual Park, sin embargo, debido a la falta de turistas han estado merodeando en otros lugares. La carretera donde fueron vistos los felinos, en otras circunstancias estaría atestada de tráfico.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020